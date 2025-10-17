Nota Leída 85

16/10/2025

Fuertes ráfagas de viento provocaron caídas de árboles, cortes de luz y riesgo eléctrico en Andalgalá

Durante la tarde de este jueves, Andalgalá fue afectada por fuertes ráfagas de viento que provocaron distintos inconvenientes en varias localidades del departamento. En Julumao, una familia sufrió la caída del pilar de luz en su vivienda, mientras que un poste de madera quedó inclinado con riesgo de desplome, lo que generó preocupación entre los vecinos que reclaman una pronta respuesta de la empresa prestataria de energía.

En el distrito Huaco, un árbol de gran porte cayó sobre una calle perpendicular a San Martín, lo que no solo obstruyó la vía sino que también provocó la interrupción del servicio eléctrico para una importante cantidad de usuarios del sur departamental.

Una situación de alto riesgo se vive en inmediaciones a la cancha de Malli, donde la caída de árboles generó el corte de cables eléctricos que quedaron en contacto con un alambrado perimetral. Según testigos, el alambrado se encuentra electrificado, por lo que se solicitó a la comunidad extremar precauciones hasta que personal especializado intervenga. Los vecinos piden acciones urgentes de las autoridades para reparar los daños y prevenir posibles accidentes.