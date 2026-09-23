Nota Leída 133

| Locales | 23/09/2026 |

Miércoles de calor y ráfagas en Londres: la máxima alcanzará los 30°C bajo un ambiente seco y ventoso

Las condiciones meteorológicas para este miércoles anticipan una tarde calurosa con ráfagas del noreste que podrían tocar los 50 km/h, coincidiendo con el histórico paso de la Etapa 4 del Gran Premio Catamarca de Automovilismo.

LONDRES – Los habitantes de Londres y las zonas aledañas del oeste catamarqueño experimentan este miércoles 23 de septiembre de 2026 un marcado incremento de las marcas térmicas, acompañado por ráfagas de viento regulares. Según los datos aportados por las estaciones del Servicio Meteorológico, la siesta registrará características agobiantes debido al bajo porcentaje de humedad ambiental, que descenderá hasta el 12%.

Para la tarde de hoy se prevé una temperatura máxima de 30°C, bajo un cielo que lucirá completamente despejado. No obstante, el principal factor de atención de la jornada será el viento del sector noreste, cuyas ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, un dato no menor para los espectadores que se ubiquen a la vera de la Ruta Nacional 40 para presenciar el paso de los vehículos de la Etapa 4 del Gran Premio de Automovilismo, previsto para las 13:58 horas, Hacia la noche, el ambiente refrescará rápidamente hasta tocar una mínima de 12°C.

Debido a que el índice de radiación ultravioleta se posicionará en una escala muy alta (Índice UV 8) y a la extrema sequedad del suelo, desde salud recordaron extremar las precauciones con el uso de protectores solares e hidratación constante, manteniendo además la veda absoluta para el encendido de fuego a cielo abierto en zonas rurales y de campos.

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