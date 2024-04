04/04/2024

Graciela necesita la colaboración de todos

Hospital SJB : Graciela se quemo el 75 % del cuerpo al caerle una olla de polenta de 70 Lts encima y se encuentra internada – Es de Londres y necesita ayuda económica para su recuperación.

Informe de el Esquiú.com

Aclaración de la hermana de Graciela

Buenas tarde, soy Adelia, hoy me hicieron una nota el el esquiu y conté lo sucedido y como está ella, pero hay una parte donde yo digo que de la parte de la muni no tuve ningún msj, si la ayudaron con 100000 pesos, los cuales fueron destinados para la compra de gazas especiales para su primera curación, lo que ella agradece su ayuda, lo que yo me referia era un msj, una visita a ella, lo cual le hace bien, pido disculpa sino supe expresarme y lo tomaran mal, lejos de mi de ofender o desagradecer al sr intendente.

