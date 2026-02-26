Nota Leída 21

26/02/2026

Hallan sin vida a una octogenaria

En la tarde noche del martes, los efectivos de la Comisaría Departamental de Belén llegaron a un camino rural en las inmediaciones del Río Ochoa, en la localidad de La Ciénaga, donde una mujer que realizaba prácticas deportivas encontró tendido en el suelo el cuerpo sin vida de una persona.

Tras descender de la patrulla y dirigirse al lugar donde estaba el cuerpo, en el camino rural ubicado en el Campo Loma La Cruz, constataron que no tenía signos vitales, por lo que de inmediato resguardaron la escena y dieron aviso a la fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén, Dra. Florencia Rearte, y al personal del hospital zonal.

En pocos minutos, la fiscal se presentó acompañada del personal a su cargo y de los profesionales médicos que estaban en el lugar del hallazgo, donde identificaron el cuerpo. La víctima tenía 84 años y se llamaba Lucía del Señor Carrizo.

De averiguaciones practicadas, los investigadores llegaron hasta un domicilio de la zona, donde vivía la octogenaria y sus familiares. Según le manifestaron a la policía, la mujer estaba desaparecida de su hogar desde el pasado sábado 21 de febrero. También indicaron que no habían realizado la denuncia en la policía porque Carrizo solía salir a caminar sola por el campo.

En paralelo, la fiscal ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue del hospital donde, luego de llevar a cabo el médico local la inspección corporal correspondiente, se determinó que no era necesaria la operación de autopsia.

El profesional detalló que Lucía del Señor Carrizo había fallecido a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Tras los trámites judiciales de rigor correspondientes, la fiscal Rearte dispuso la entrega del cuerpo.

