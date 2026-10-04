Nota Leída 168

| La Región | 04/10/2026 |

Hualfín se vistió de fe y devoción mariana en las fiestas patronales en honor a Nuestra Madre del Rosario

La comunidad del norte de Belén participó activamente de las celebraciones litúrgicas. Las jornadas contaron con el acompañamiento espiritual del padre Eugenio Pachado y el tradicional paso de los misachicos.



HUALFÍN — Con una masiva muestra de devoción, espiritualidad y comunión vecinal, la localidad de Hualfín coronó las festividades religiosas en honor a su santa patrona, Nuestra Madre del Rosario. Las jornadas patronales se consolidaron como el acontecimiento litúrgico más importante del norte del departamento Belén, congregando a cientos de fieles, familias y peregrinos que se acercaron a manifestar su amor mariano y renovar sus promesas de fe.

Las diferentes celebraciones y oficios religiosos contaron con el constante acompañamiento espiritual del cura párroco de la jurisdicción, padre Eugenio Pachado. El sacerdote fue el encargado de guiar cada uno de los momentos de oración, el dictado de las novenas y las celebraciones de la Santa Misa, transmitiendo a la feligresía mensajes centrados en la esperanza, la paz social, la fraternidad familiar y la unidad del pueblo.



Tradición y arraigo con los Misa Chicos

Uno de los pasajes más emotivos y con mayor arraigo cultural dentro de las festividades estuvo representado por la participación activa de los misachicos. Con profundo respeto y devoción heredada de sus antepasados, los integrantes de estas agrupaciones tradicionales portaron con orgullo y escoltaron la sagrada imagen de Nuestra Madre del Rosario durante la procesión y los distintos trayectos de las festividades, constituyendo un testimonio vivo de fe para las nuevas generaciones de la Puna y el norte de Belén.

Al concluir las actividades centrales, las autoridades eclesiásticas y los coordinadores parroquiales hicieron extensivo un profundo agradecimiento a todos los componentes de la comunidad. El reconocimiento destacó la labor de quienes colaboraron con el ornato del templo, los altares y las calles, a los que sostuvieron las cadenas de oración y a las familias que con su sola presencia hicieron de esta fiesta patronal una manifestación colectiva de amor. «Que Nuestra Madre del Rosario siga derramando bendiciones sobre Hualfín y todo nuestro departamento Belén», expresaron los devotos al cierre del brindis comunitario.

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