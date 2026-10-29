Nota Leída 230

| La Región | 29/10/2026 |

Padres de la Escuela Secundaria N°40 de Hualfín toman la institución por falta de transporte escolar

Esta mañana, padres y madres de alumnos de la Escuela Secundaria N°40 de Hualfín tomaron la institución educativa. Exigen la restitución del transporte escolar, señalando que ya pasaron varios días sin el servicio y que muchos estudiantes deben recorrer largas distancias para asistir a clases.

Una de las madres manifestó:

«Los alumnos recorren grandes distancias y algunos no tienen cómo trasladarse. Estamos esperando una solución urgente.»

La comunidad solicita que las autoridades den pronta respuesta a esta necesidad esencial para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios sin contratiempos.

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