Nota Leída 131

| Locales | 12/09/2026 |

Jornada histórica en el Hospital Zonal Belén: autoridades provinciales y un emotivo reconocimiento a la trayectoria de su personal

Con la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud, se puso en marcha un acto institucional para resaltar el rol de la salud pública. La jornada incluyó homenajes especiales a Pedro Herrera, César Domingo Carabajal y Cancio Chaile por sus más de 40 años de servicio, además de una distinción a la destacada pediatra María Ángeles Páez.

BELÉN.— El Hospital Zonal Belén se transformó ayer en el epicentro de una emotiva celebración institucional que unió a la comunidad médica, funcionarios públicos y vecinos del departamento. El acto de apertura contó con el acompañamiento directo de altas autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, miembros del Ejecutivo de la Municipalidad de Belén y los equipos directivos del nosocomio, quienes ratificaron el valor estratégico del centro asistencial como el pilar sanitario fundamental de todo el oeste catamarqueño.

Durante la apertura, las palabras de bienvenida de la Dirección del Hospital plasmaron la importancia del trabajo articulado y el compromiso diario del capital humano. El encuentro sirvió como marco ideal para visibilizar el esfuerzo silencioso de quienes sostienen el sistema de salud pública en el interior profundo.

Más de cuatro décadas de entrega: los homenajes de la jornada

El punto más álgido y conmovedor de la ceremonia se vivió durante la entrega de distinciones especiales a tres reconocidos profesionales que alcanzaron su jubilación tras dedicar su vida al cuidado de generaciones de belichos:

Pedro Herrera: Histórico enfermero de la institución. Sus colegas y pacientes destacaron sus interminables guardias y un legado intachable caracterizado por el profesionalismo, la docencia con el ejemplo y una profunda humanidad en los momentos más difíciles.

César Domingo Carabajal: Reconocido por sus 40 años de vocación, sacrificio y entrega incondicional en los pasillos del nosocomio local.

Cancio Chaile: Homenajeado con profunda emoción por sus compañeros por sostener durante más de cuatro décadas la camiseta de la salud pública con un compromiso inquebrantable.

Vocación por la infancia: la palabra de la Dra. María Ángeles Páez

La jornada incluyó también un espacio de diálogo y puesta en valor de los servicios activos, centrándose en una entrevista especial con la Dra. María Ángeles Páez, médica pediatra clínica de intachable trayectoria y una de las profesionales más respetadas y queridas por las familias de Belén.

Como referente del área, la Dra. Páez analizó los principales desafíos que afronta la pediatría en la actualidad. Durante su intervención, enfatizó la importancia de no discontinuar los controles de niño sano, sostener de manera estricta los esquemas del calendario de vacunación y reforzar las tareas de prevención comunitaria. La profesional reivindicó el rol social del pediatra, señalando que su función excede la práctica médica tradicional para convertirse en un eslabón de acompañamiento integral en el crecimiento de cada niño de la región.

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