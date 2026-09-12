Nota Leída 139

| Locales | 12/09/2026 |

Salud pública: el Hospital Zonal Belén incorporó nuevo equipamiento tecnológico y mobiliario a través del Programa SUMAR

La inversión, financiada mediante la reinversión de fondos por prestaciones médicas de la política nacional, permitirá optimizar la calidad de atención al paciente, renovar los insumos informáticos de los consultorios y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.

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BELÉN.— En continuidad con las actividades institucionales desarrolladas en el nosocomio local, esta tarde se concretó una importante entrega de bienes y equipamiento estratégico destinados a las diversas áreas operativas del Hospital Zonal Belén. La adquisición de estos recursos se financió de manera íntegra a través de los fondos generados por el «Programa SUMAR», una política pública nacional de financiamiento que apunta a descentralizar y fortalecer el sistema de salud.

El Programa SUMAR opera bajo un esquema de incentivos donde los hospitales públicos reciben recursos financieros genuinos por cada prestación médica, control preventivo o cobertura sanitaria brindada a la población sin obra social. Esas partidas quedan en las arcas del nosocomio, permitiendo a las direcciones hospitalarias reinvertir los fondos en necesidades edilicias o de equipamiento prioritarias.

Optimización del servicio y actualización digital

La nueva flota de materiales incorporada al inventario del centro de salud del departamento Belén contempla:

Insumos informáticos: Computadoras y periféricos destinados a modernizar los sistemas de turnos, agilizar la carga de historias clínicas digitales y disminuir los tiempos de espera en las salas de recepción.

Equipamiento médico: Herramientas e insumos específicos para optimizar la capacidad diagnóstica y la atención en las salas de guardia y consultorios externos.

Mobiliario funcional: Elementos confortables para las salas de espera de los vecinos y para mejorar los espacios cotidianos de trabajo de los médicos, enfermeros y personal administrativo.

Desde el equipo directivo del hospital enfatizaron que esta capitalización tecnológica se traduce de forma directa en un beneficio para la comunidad, debido a que permite elevar los estándares de calidad de la atención pública. Asimismo, destacaron que el equipamiento es el resultado directo de la productividad del propio personal, que mediante el registro de sus prestaciones diarias logra que el presupuesto retorne al hospital de forma transparente y con obras concretas.

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