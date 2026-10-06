Nota Leída 65

| Locales | 06/10/2026 |

Londres lanza una capacitación oficial en turismo religioso denominada «Cuna de la Fe y la Hospitalidad»

El programa presencial iniciará este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en la Hostería Municipal. Está organizado junto a la Parroquia Nuestra Señora de Belén y otorgará certificación dual con evaluación final.



LONDRES (De nuestra redacción). — Con el firme propósito de poner en valor su valioso patrimonio histórico y potenciar la calidad en la atención de los visitantes, la Municipalidad de Londres, a través de su Dirección de Turismo, anunció el lanzamiento del programa de capacitación «Londres: Cuna de la Fe y la Hospitalidad». La iniciativa se ejecuta en una articulación directa con la Parroquia Nuestra Señora de Belén y busca consolidar al «Pueblo Primero de Catamarca» como un eje clave del turismo litúrgico regional.

El ciclo formativo dará inicio formal este miércoles 7 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, teniendo como sede presencial las instalaciones de la Hostería Municipal. De acuerdo a lo especificado en el esquema organizativo, el trayecto tendrá una duración de 6 semanas con encuentros de carácter semanal presencial,exigiendo además una evaluación final para acceder a la correspondiente acreditación.

Ejes de aprendizaje y contenido técnico

La propuesta académica se estructuró sobre cuatro núcleos de conocimiento esenciales para el desarrollo del sector:

• Ciclo de la Hospitalidad: Técnicas profesionales para recibir, hospedar, alimentar y entretener a los contingentes turísticos con excelencia.

• Patrimonio Religioso de Londres: Un recorrido histórico que abarca desde la creación del Curato de 1607 hasta las devociones populares de las capillas locales, profundizando en la figura de la Virgen del Valle como Patrona Nacional del Turismo.

• Liturgia Práctica y Cuidado del Arte Sacro: Reconocimiento técnico de espacios arquitectónicos, manipulación de objetos sagrados y buenas prácticas para la conservación del patrimonio.

• Actividades de Campo: Dinámicas de guiado en tiempo real y simulación de juego de roles dentro de los propios templos del departamento.

Destinatarios e inscripciones

La convocatoria permanece abierta para el personal de la Dirección de Turismo, empleados municipales asignados al mantenimiento de capillas, miembros de los Consejos Pastorales de los distintos barrios (La Aguada, El Shincal, San Ramón, Inmaculada y San Juan), catequistas, guías locales, emprendedores turísticos y público general interesado.

Quienes completen el cursado recibirán un Certificado de Aprobación con aval dual de la Municipalidad de Londres y la Parroquia Nuestra Señora de Belén. Los interesados deben asegurar su cupo registrando sus datos y el número de documento en el formulario digital oficial (https://forms.gle/xcN7y5dVSYxN9Bn96) antes del horario de apertura.

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