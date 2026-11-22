Nota Leída 309

| Locales | 21/11/2026 |

El CONICET descubrió rastros de la época colonial en El Shincal de Quimivil

La Expedición Inka 2026 finalizó sus cuatro jornadas de transmisión en vivo desde uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. Los investigadores encontraron cerámicas, restos óseos y fragmentos metálicos que evidencian una ocupación posterior al período incaico.

La arqueología de Catamarca volvió a captar la atención nacional e internacional con los resultados de la Expedición Inka 2026, que concluyó sus transmisiones en vivo desde El Shincal de Quimivil, ubicado en el departamento Belén.

Durante cuatro jornadas de excavación, los investigadores del equipo del CONICET dieron a conocer importantes hallazgos que permiten conocer más sobre la historia de este emblemático asentamiento, considerado uno de los principales testimonios de la presencia del Imperio Inca en territorio argentino y conocido como el “Pequeño Cuzco”.

Uno de los descubrimientos más destacados fue la identificación de evidencias de una ocupación colonial posterior a la presencia incaica. Los especialistas señalaron que el sector excavado presenta materiales correspondientes a, por lo menos, dos momentos históricos diferentes.

Según explicaron durante las transmisiones, El Shincal también habría sido ocupado durante casi un siglo por expedicionarios que llegaron desde Chile junto a Pérez de Zurita, quienes modificaron parte de las construcciones originales del asentamiento.

Cerámicas, restos óseos y materiales de la época colonial

Entre los elementos recuperados durante las excavaciones se encontraron fragmentos de cerámica caspinchango y criolla, características del período colonial.

También aparecieron restos óseos que podrían corresponder a animales como vacas o caballos, además de un fragmento metálico que posiblemente sea de latón.

Estos materiales aportan nuevas pistas sobre las actividades y formas de vida de quienes habitaron el lugar después de la ocupación incaica.

Sin embargo, los descubrimientos no se limitaron a la etapa colonial. Los arqueólogos también recuperaron fragmentos de recipientes de tradición incaica, entre ellos aríbalos utilizados para almacenar bebidas, restos de vasijas de cocina, carbón y evidencias vinculadas a antiguos fogones.

Pequeñas piezas que podrían revelar el comercio de hojas de coca

Otro de los hallazgos que despertó especial interés entre los investigadores fue el de pequeñas piezas de piedra pulida que podrían haber funcionado como fichas para pesar hojas de coca.

El descubrimiento abrió nuevos interrogantes sobre la función que cumplía el recinto excavado. En un primer momento, los especialistas manejaban la hipótesis de que allí podría haber funcionado un espacio destinado al procesamiento de alimentos.

No obstante, la aparición de puntas de flecha y estas pequeñas piezas de piedra llevó al equipo a reconsiderar las posibles actividades que se desarrollaban en ese sector.

Finalizaron las transmisiones, pero continúa la investigación

Si bien las transmisiones en vivo finalizaron el 20 de noviembre, los trabajos arqueológicos continúan. Los materiales recuperados deberán ser inventariados, analizados y estudiados para determinar con mayor precisión su antigüedad, procedencia y significado histórico.

Los nuevos descubrimientos vuelven a poner en valor el patrimonio arqueológico de Catamarca y permiten profundizar el conocimiento sobre las distintas sociedades que habitaron El Shincal de Quimivil a lo largo del tiempo.

Una vez más, este sitio histórico demuestra que todavía guarda numerosos secretos bajo tierra y que cada excavación permite reconstruir una parte más de la historia de nuestra región.

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