Nota Leída 221

| Locales | 21/11/2026 |

Ya está disponible la nueva «Guía Londres», una plataforma digital creada por un desarrollador londrino que reúne todos los servicios de la ciudad

El portal reúne información actualizada sobre alojamientos, gastronomía, farmacias, teléfonos de emergencia y atractivos históricos de la segunda ciudad más antigua del país. Además, permite instalarla como aplicación en el celular.

LONDRES – Ya se encuentra en funcionamiento y en línea «Guía Londres», una plataforma web pensada para centralizar en un solo espacio toda la información útil, comercial y turística de la «Capital Provincial de la Nuez».

El proyecto fue desarrollado por Adrián Arancibia, ciudadano londrino especializado en programación, desarrollo web, aplicativos Android, ciberseguridad y soluciones informáticas, con el objetivo de brindar una herramienta moderna y accesible tanto para los vecinos de la localidad como para los turistas que recorren la Ruta Nacional 40.

Disponible de manera gratuita a través del enlace guialondres.com.ar, el sitio optimiza la búsqueda de servicios locales desde cualquier dispositivo móvil.

Qué ofrece la plataforma

El directorio digital organiza sus contenidos en distintas categorías para resolver consultas cotidianas o planificar una estadía en la segunda ciudad más antigua del país:

• Turismo y Alojamiento: Un catálogo de cabañas, hostales y hospedajes con contacto directo y ubicación, acompañado por una reseña histórica de Londres —fundada en 1558— y datos sobre sus principales atractivos, como el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil.

• Gastronomía y Comercios: Información sobre comedores locales, comidas regionales, artesanías, comercios, servicios, oficios y emisoras radiales de la comunidad.

• Salud y Emergencias: Acceso rápido a los números útiles de Policía, Bomberos, Defensa Civil y hospitales (de Londres y de la vecina ciudad de Belén), además de información sobre centros médicos y farmacias de turno.

• Mapa interactivo y eventos: Una herramienta de geolocalización para ubicarse en el casco urbano y una agenda con las próximas actividades culturales y sociales.

Participación ciudadana y acceso como aplicación

Entre las innovaciones técnicas incorporadas por Arancibia se destaca la nueva sección «Opiniones de la Comunidad», un espacio seguro donde los usuarios pueden calificar la guía con estrellas y dejar comentarios o sugerencias para seguir sumando comercios y mejorando el servicio.

Además, la plataforma fue programada con tecnología de aplicación web progresiva (PWA), lo que permite a los usuarios de teléfonos Android y iPhone instalarla directamente en la pantalla de inicio de sus celulares para ingresar con un solo toque, sin necesidad de descargar archivos pesados ni ocupar memoria adicional.

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