Se levantó la toma de la Escuela N° 335 de Pozo de Piedra, luego de llegar a un acuerdo con autoridades
En la jornada de hoy se hicieron presentes autoridades provinciales en el establecimiento educativo:
▪️ Arquitecta Silvia Zalazar, directora de Programación y Mantenimiento Edilicio.
▪️ Profesor León Camji, director Provincial de Escuelas Primarias.
▪️ Antonio Seco, director de Infraestructura Escolar.
▪️ Supervisora María Yapura, quien continúa en funciones hasta que se cubra el cargo correspondiente.
Tras el diálogo mantenido, se acordó ingresar al establecimiento junto a un grupo de padres y directivos de nivel primario y secundario para realizar un relevamiento de las falencias edilicias del edificio escolar.
Como resultado de lo conversado, se elaboró y firmó un acta donde padres y autoridades acordaron:
✔️ Iniciar la obra a partir del día de mañana.
✔️ Ejecutar los trabajos por etapas, con plazos establecidos.
✔️ Realizar un seguimiento conjunto por parte de autoridades provinciales, municipales y padres.
En el aspecto pedagógico y de recategorización institucional, el director Provincial de Escuelas Primarias llevó tranquilidad a los manifestantes, asegurando que:
📚 El sistema continuará de la misma manera.
📚 No se dejará docentes sin trabajo.
📚 No se unificarán grados.
📚 Se están gestionando los pedidos para cubrir el cargo de director, respetando el orden de mérito correspondiente.
Finalmente, los padres estuvieron de acuerdo con lo establecido y decidieron levantar la toma de la institución, firmando el acta correspondiente.