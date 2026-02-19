Nota Leída 38

19/02/2026

Se levantó la toma de la Escuela N° 335 de Pozo de Piedra, luego de llegar a un acuerdo con autoridades

| La Región |

En la jornada de hoy se hicieron presentes autoridades provinciales en el establecimiento educativo:

▪️ Arquitecta Silvia Zalazar, directora de Programación y Mantenimiento Edilicio.

▪️ Profesor León Camji, director Provincial de Escuelas Primarias.

▪️ Antonio Seco, director de Infraestructura Escolar.

▪️ Supervisora María Yapura, quien continúa en funciones hasta que se cubra el cargo correspondiente.

Tras el diálogo mantenido, se acordó ingresar al establecimiento junto a un grupo de padres y directivos de nivel primario y secundario para realizar un relevamiento de las falencias edilicias del edificio escolar.

Nota relacionada:

Como resultado de lo conversado, se elaboró y firmó un acta donde padres y autoridades acordaron:

✔️ Iniciar la obra a partir del día de mañana.

✔️ Ejecutar los trabajos por etapas, con plazos establecidos.

✔️ Realizar un seguimiento conjunto por parte de autoridades provinciales, municipales y padres.

En el aspecto pedagógico y de recategorización institucional, el director Provincial de Escuelas Primarias llevó tranquilidad a los manifestantes, asegurando que:

📚 El sistema continuará de la misma manera.

📚 No se dejará docentes sin trabajo.

📚 No se unificarán grados.

📚 Se están gestionando los pedidos para cubrir el cargo de director, respetando el orden de mérito correspondiente.

Finalmente, los padres estuvieron de acuerdo con lo establecido y decidieron levantar la toma de la institución, firmando el acta correspondiente. /El Portal Noticias

TEMAS: