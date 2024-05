10/05/2024

Sismo en la mañana de este viernes

Fecha: 10/05/2024

Hora local: 10:29:41

Hora GMT: 13:29:41

Epicentro: 230 km al NO de San F. Del Valle De Catamarca; 231 km al NO de La Rioja; 29 km al NO de Fiambalá -27.510 (lat) -67.820 (long)

Magnitud: 2.5

Profundidad: 110 km