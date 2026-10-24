Tras un intenso operativo encuentran a una mujer que era intensamente buscada en Londres
En la noche de ayer, a las 21:45, efectivos del Grupo de Infantería de Belén, que prestan servicio en El Puesto El Breal, ubicado en la Ruta Nacional N° 40, de la localidad de Londres, tomaron conocimiento que una persona del sexo femenino de apellido Chanampa (48), se habría extraviado mientras realizaba senderismo por el sector denominado camino a Las Cabañas – Chorros, Departamento Belén, por lo que de inmediato dieron participación a efectivos de la Comisaría de Londres, dependiente de la Unidad Regional N° 3, que a su vez pusieron en conocimiento de lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial.
Ante la situación, los policías activaron el protocolo de búsqueda, con la colaboración de personal de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y baqueanos de la zona, y realizaron un amplio rastrillaje, que culminó hoy a las 17:25, cuando lograron ubicar a la mujer en el sector denominado “Las Cañas”, en virtud de lo cual fue asistida por facultativos médicos del Hospital Zonal, quienes constataron que estaba en buen estado de salud.
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