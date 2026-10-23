Nota Leída 273

| Locales | 23/10/2026 |

Suman un dron con detector de calor humano para intensificar la búsqueda en La Aguada

El intendente de la ciudad de Londres, Roberto Rodríguez, incorporó un dron equipado con tecnología capaz de detectar fuentes de calor humano, con el objetivo de colaborar en el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en la zona de La Aguada, Londres.

Esta herramienta tecnológica permitirá ampliar las tareas de rastreo aéreo y contribuir a la localización de la mujer, especialmente en sectores de difícil acceso.

El dispositivo se suma a los recursos destinados a reforzar el operativo, en el que trabajan distintas fuerzas y equipos de emergencia para dar con el paradero de la mujer.

La búsqueda continúa y cada recurso incorporado representa una herramienta más para avanzar en el rastrillaje del territorio.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA