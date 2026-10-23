Nota Leída 322

| Locales | 23/10/2026 |

Continúa la búsqueda de la mujer extraviada en la zona de El Chorro en La Aguada

Desapareció ayer por la tarde mientras realizaba senderismo con amigas. En el lugar se despliega un megaoperativo que incluye fuerzas de seguridad de Londres y Belén, baqueanos, Defensa Civil y drones con tecnología térmica.

LONDRES – Momentos de profunda angustia se viven en la localidad de Londres, departamento Belén, tras la desaparición de una mujer en la zona conocida como El Chorro, en la jurisdicción de La Aguada.

Según el relato de una de las personas que participaba de la caminata, el hecho se originó ayer alrededor de las 17:00 horas, cuando la mujer se encontraba realizando senderismo en compañía de dos amigas. En un momento del trayecto, sus acompañantes manifestaron cansancio y decidieron detenerse a esperar, mientras ella continuó el ascenso sola prometiendo regresar. Al caer la noche y notar que no volvía, las amigas descendieron afligidas hasta la garita policial ubicada en la entrada de Londres para alertar a las autoridades, activando de inmediato el protocolo de emergencia a las 21:00 horas.

Operativo sin descanso durante la madrugada

La búsqueda no dio tregua durante la noche. Un primer grupo de rescate partió a las 2:15 de la madrugada, seguido por otra cuadrilla a las 3:00 de la mañana. Ambos equipos regresaron en las últimas horas sin novedades positivas en el terreno.

Despliegue tecnológico y apoyo regional

Actualmente, las máximas autoridades de la región se encuentran apostadas en el lugar coordinando las tareas de rastrillaje. El intendente de Londres, Prof. Roberto Rodríguez, junto con su par de la ciudad de Belén, Dr. Cristian Yapura, y el funcionario Emilio Rodríguez se hicieron presentes desde muy temprano para acompañar a las familias y supervisar los operativos.

El despliegue cuenta con la participación activa de:

• Efectivos de la Policía de la Provincia.

• Personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Belén.

• Baqueanos y vecinos de la comunidad que se sumaron solidariamente.

• Tecnología avanzada: La Municipalidad de Londres puso a disposición dos drones rurales de gran tamaño equipados con cámaras térmicas capaces de detectar fuentes de calor humano y movimiento en zonas de difícil acceso.

Hasta el momento de la emisión de este informe, el paradero de la mujer sigue siendo desconocido, por lo que las fuerzas de seguridad continúan intensificando los esfuerzos y expandiendo el radio de rastrillaje en todo el territorio.

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