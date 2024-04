20/04/2024

Uriel Vélez lidera el Rally de Londres

Uriel Vélez lidera el Rally de Londres, 3º fecha del Torneo de Verano y 1º Fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally 2024, que organiza la Agrupación nuevo Rally Belicho junto con APINARA y fiscaliza la Federación Catamarqueña del Deporte Motor (FCDM).

Resultados de la Etapa 1:

CLASIFICACIÓN GENERAL – DIA 1

1 º VELEZ URIEL CESAR – VELEZ ALDANA N1 11m52,6s

2º CARRASCO CESAR – CARRIZO SEBASTIAN A1 a 08,8

3º SANCHEZ CESAR- MARTINEZ ANTONIO A1 a 29,6s

4º VELEZ RAMON – SORIA GUSTAVO A1 3 a 1m5,2s

5º AIBAR SILVIO – ROBLES FRANCO N1 a 01m:38,6s

6º GIMENEZ CARLOS – MANZONI LUCIANO N7 a 1m39,5s

7º AISAR TOMAS – CARRASCO SEGUNDO A5 a 1m48,7s

8º TORRES DARIO – CASTRO VALENTINO A1 a 1m49,9s

9º GIMENEZ JUAN – RAMOS MARIOS N7 a 2m30,9s

10º CHAYLE MARCOS – CHAYLE JUAQUIN N7 a 3m12,1s

Mañana domingo

ETAPA 2 – Domingo 21 de abril

PE6 By Pass –Ruta 40 8:33hs

PE7 Plaza Los Artesanos – Shincal 8:56hs

Reagrupamiento 9:56hs

Flexi service 10:52hs

PE8 By Pass – Ruta 40 10:09hs

PE9 Plaza Los Artesanos – Shincal 10:32hs

PE10 By Pass – Ruta 40 11:55hs

PE11 Súper Especial Camping Los Molinos 12:23hs