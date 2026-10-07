Nota Leída 44

| Locales | 07/10/2026 |

Abuelos de Londres disfrutaron de un gran encuentro de integración y recreación en Fiambalá

El contingente de adultos mayores participó de las festividades por el Día Internacional de las Personas Mayores. El viaje fue coordinado por la Dirección de Acción Social con el apoyo del intendente Roberto Rodríguez.



En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de las Personas Mayores, instituido a nivel global cada 1 de octubre, el grupo de adultos mayores de la Municipalidad de Londres protagonizó una enriquecedora experiencia de intercambio cultural y esparcimiento. El contingente local se trasladó el pasado sábado 4 de octubre hacia la ciudad de Fiambalá (Tinogasta), respondiendo a una invitación formal emitida por las autoridades de la comuna anfitriona.

La comitiva londrina formó parte de un megaevento que congregó a delegaciones de diversas comunidades de la región con el firme propósito de consolidar una jornada de encuentro, recreación, interacción y alegría. Todas las gestiones logísticas y de traslado estuvieron coordinadas de forma integral por la Dirección de Acción Social del municipio de Londres, asegurando el bienestar y la comodidad de los abuelos durante el itinerario.

Políticas de contención y socialización activa

Desde el área de prensa de la municipalidad hicieron extensivo un agradecimiento especial al intendente, Prof. Roberto Rodríguez, por impulsar y respaldar económicamente estos programas que promueven un envejecimiento activo. «Estos encuentros son mucho más que momentos de recreación: son espacios fundamentales de contención, cuidado y socialización, donde nuestros adultos mayores pueden disfrutar, compartir vivencias y sentirse verdaderos protagonistas», destacaron las autoridades.

Asimismo, la delegación expresó su gratitud por la hospitalidad y el emotivo recibimiento brindado por la Directora de Adultos Mayores de la Municipalidad de Fiambalá, Prof. Griselda Carrizo, quien junto a su equipo técnico coordinó talleres artísticos y actividades lúdicas adaptadas para los visitantes.

El balance de la jornada dejó un profundo sentimiento de satisfacción en el equipo del Área de Adultos Mayores y de Acción Social de Londres, cuyo personal fue formalmente reconocido por la comunidad debido a la calidez, dedicación y compromiso ético que demuestran de manera diaria en el cuidado y la valoración de la tercera edad de la localidad.

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