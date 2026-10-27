Nota Leída 343

| Locales | 27/10/2026 |

Londres: Prohíben realizar movimientos de cuerpos en el cementerio sin autorización de Rentas

La Municipalidad de Londres emitió un comunicado urgente recordando la vigencia de la ordenanza fiscal impositiva N° 002/2020. Quienes no cumplan con el trámite previo serán sancionados según los procedimientos establecidos.



La Municipalidad de Londres, a través de su Dirección de Rentas, emitió un comunicado oficial dirigido a toda la comunidad para recordar la estricta vigencia de la ordenanza fiscal impositiva N° 002/2020. Según lo estipulado por la normativa local, queda totalmente prohibido realizar traslados, movimientos o cualquier tipo de intervención que implique la movilización de cuerpos dentro del cementerio municipal sin la debida autorización previa.

Desde el Ejecutivo municipal enfatizaron que el cumplimiento de esta medida es obligatorio y que las solicitudes deben gestionarse formalmente ante las oficinas correspondientes para garantizar un control adecuado y el respeto de los espacios comunes del cementerio.

Horarios de atención y consultas

Para realizar trámites, consultar los requisitos necesarios o solicitar la autorización correspondiente, los vecinos interesados deberán dirigirse de manera presencial a las oficinas de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Londres.

El horario de atención establecido al público es de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas. Las autoridades locales solicitaron la colaboración de toda la ciudadanía para respetar esta disposición y evitar inconvenientes, asegurando que se actuará con rigurosidad ante los incumplimientos de los procedimientos fijados por ley.

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