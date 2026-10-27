Nota Leída 102

| Locales| Minería | 27/10/2026 |

La minería también es nuestro lugar: Se lanza un programa de capacitación minera exclusivo para mujeres en Londres

La Municipalidad de Londres, en conjunto con CAJPEM y Lemuri Servizi Minerari, abrió las inscripciones para talleres técnicos y de seguridad vial. La propuesta busca ampliar la inserción laboral femenina en un sector estratégico, bajo el lema «Mujeres que se preparan, oportunidades que se conquistan».

Con el objetivo firme de abrir nuevos espacios y fortalecer la inserción laboral de las mujeres en la industria minera, la Municipalidad de Londres —junto a la Cámara Argentina de Jóvenes Profesionales y Emprendedores Mineros (CAJPEM) y la firma Lemuri Servizi Minerari— anunció el lanzamiento de un programa integral de capacitación técnica. La iniciativa está dirigida especialmente a las mujeres de la comunidad interesadas en adquirir herramientas clave para desempeñarse en el sector.

La propuesta surge como una respuesta directa a la demanda de perfiles calificados en la región y busca romper barreras históricas en un ámbito tradicionalmente masculino, promoviendo el desarrollo local sostenible y la equidad de oportunidades.

Áreas de formación y cronograma

El programa ofrecerá formación especializada en cuatro áreas críticas para la operación y seguridad minera:

• Rigger (Señalamiento y asistencia en maniobras de izaje)

• Manejo Defensivo

• Guía de Convoy

• Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

Las jornadas instructivas se llevarán a cabo los días sábado 31 de octubre, lunes 2 de noviembre y martes 3 de noviembre. Todas las actividades se dictarán en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Londres, divididas en dos turnos horarios: por la mañana de 09:30 a 13:00 horas, y por la tarde de 14:00 a 17:00 horas.

Requisitos e inscripción

Desde la organización advirtieron que los cupos son limitados para garantizar la calidad pedagógica de las clases. Asimismo, se informó que es un requisito indispensable contar con licencia de conducir vigente para formar parte de la capacitación, debido a la naturaleza de los módulos prácticos.

Las interesadas en asegurar su lugar ya pueden completar el formulario de inscripción correspondiente de manera virtual a través del enlace oficial provisto por el municipio (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOAImyOGGJCDZSU7mnz3bFKR6e3nht5zvodj1UPiffyrr6uQ/viewform).

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