Nota Leída 335

| Provinciales | 04/07/2026 |

Alerta amarilla por frío extremo para toda la provincia de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó y extendió la vigencia de la alerta amarilla por bajas temperaturas extremas para la totalidad de la provincia de Catamarca por las próximas 24 horas. La medida se da en el marco de la intensa ola polar de origen antártico que afecta de manera simultánea a más de veinte provincias argentinas y que mantiene las marcas térmicas en niveles rigurosos tanto en la región del valle como en los sectores de mayor altitud.



De acuerdo con los parámetros del organismo oficial, el nivel amarillo de alerta establece que las bajas temperaturas pueden tener un efecto de leve a moderado en la salud, pero advierte que pueden llegar a ser muy peligrosas para los grupos de riesgo, que incluyen a los niños y niñas, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas o respiratorias. Durante las últimas jornadas, el ingreso de este frente frío ya provocó heladas generalizadas en el interior provincial y el registro de precipitaciones congeladas, como graupel y aguanieve, en los sectores más altos de los cordones montañosos como la cuesta de El Portezuelo y el Ambato.

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