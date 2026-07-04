Nota Leída 227
| Provinciales | 04/07/2026|

Temblor en este Sábado 4 de Julio

sismo

Tiempo local:  2026-07-04 10:10:09  

Epicentro:  45 km al NO de Catamarca; 72 km al N de Chumbicha; 72 km al S de Andalgalá.

-28.211 -66.136 (latitud longitud).  

 Magnitud:  2.6  

Profundidad:  6 km  

  

 Intensidad  Posible efecto / Consecuencia  

II a III

Sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.

Poman, Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca

Los Talas, Catamarca

Las Juntas, Catamarca

TEMAS: SISMO
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