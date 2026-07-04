| Provinciales | 04/07/2026|
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Temblor en este Sábado 4 de Julio
Tiempo local: 2026-07-04 10:10:09
Epicentro: 45 km al NO de Catamarca; 72 km al N de Chumbicha; 72 km al S de Andalgalá.
-28.211 -66.136 (latitud longitud).
Magnitud: 2.6
Profundidad: 6 km
Intensidad Posible efecto / Consecuencia
II a III
Sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.
Poman, Catamarca
San Fernando del Valle de Catamarca
Los Talas, Catamarca
Las Juntas, CatamarcaTEMAS: SISMO
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