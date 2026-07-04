Nota Leída 227

| Provinciales | 04/07/2026 |

Temblor en este Sábado 4 de Julio

Tiempo local: 2026-07-04 10:10:09

Epicentro: 45 km al NO de Catamarca; 72 km al N de Chumbicha; 72 km al S de Andalgalá.

-28.211 -66.136 (latitud longitud).

Magnitud: 2.6

Profundidad: 6 km

Intensidad Posible efecto / Consecuencia

II a III

Sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.

Poman, Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca

Los Talas, Catamarca

Las Juntas, Catamarca

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