Nota Leída 599

| Locales | 03/07/2026 |

El Tribunal de Cuentas inició un sumario contra el intendente de Belén por no rendir cuentas del 2024

El Tribunal de Cuentas de la Provincia inició un sumario administrativo contra el intendente de Belén, Cristian Yapura, y dos contadores de la Municipalidad por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 2024. La notificación ingresó este jueves al Concejo Deliberante y generó fuertes cuestionamientos desde la oposición.

En Radio El Esquiú 95.3, durante Mensajes en la Radio, la concejal Ana Paula Silvero confirmó que el oficio fue recibido por el cuerpo deliberativo y advirtió sobre la gravedad institucional del caso.

“Se inició un sumario administrativo al intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Belén y a dos contadores de la muni por incumplimiento de la rendición de cuentas del período 2024”, afirmó.

La edil sostuvo además que la situación “termina de comprobar” las denuncias que venían realizando desde la oposición. “Esta gestión no solo no responde los pedidos de informe, ni tampoco cumple con las ordenanzas, sino que tampoco envían la documentación correspondiente al Tribunal de Cuentas”, remarcó.

Según explicó, el Ejecutivo ya habría sido notificado en dos oportunidades antes de que se avanzara con el sumario. “Ya fueron notificados dos veces y por no cumplir se le inicia este sumario administrativo”, aseguró.

Silvero también cuestionó la actitud del bloque oficialista dentro del Concejo Deliberante. “Pedimos realizar un pedido de informe sobre tabla, pidiendo explicaciones al Ejecutivo”, indicó. Sin embargo, denunció que “ni siquiera nos permitieron el tratamiento de este pedido de informe”.

La concejal adelantó que insistirán con el planteo tras el receso legislativo. “Vamos a volver a presentarlo en la sesión de la última semana de julio”, señaló.

Consultada sobre las razones de la demora en la rendición de cuentas, respondió: “No lo sabemos”. Y agregó: “Estamos hablando del año 2024. Hace un año y medio de tiempo tuvieron”.

En otro tramo de la entrevista, Silvero destacó la intervención del organismo de control provincial. “Es plata de todos los ciudadanos”, expresó, y celebró que el Tribunal de Cuentas “esté actuando a tiempo y no deje recién a mandato cumplido para venir a investigar sobre las arcas municipales”.

Finalmente, calificó la situación como “una grave falta pública” y reclamó mayor transparencia en el manejo de los recursos municipales.

/El Esquiú

Tu navegador no soporta audio HTML5.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA