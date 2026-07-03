Nota Leída 204

| Provinciales | 03/07/2026 |

Alerta por viento Zonda, pronostican ráfagas de hasta 130 km/h



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para distintos sectores de Catamarca, donde se prevé la presencia de intensas ráfagas desde la tarde de este viernes y durante toda la jornada del sábado.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno afectará la puna y la cordillera de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra y Santa María. En estas zonas se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h, que pude provocar reducción de la visibilidad.

El SMN también advirtió que el viento Zonda alcanzará la zona de monte de los departamentos Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta. Para estas áreas se pronostican velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Este fenómeno puede provocar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

La alerta también abarca sectores de la cordillera y la puna de las provincias de Salta, La Rioja y San Juan . Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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