Nota Leída 204
| Provinciales | 03/07/2026|

Alerta por viento Zonda, pronostican ráfagas de hasta 130 km/h

zonda
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para distintos sectores de Catamarca, donde se prevé la presencia de intensas ráfagas desde la tarde de este viernes y durante toda la jornada del sábado.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno afectará la puna y la cordillera de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra y Santa María. En estas zonas se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h, que pude provocar reducción de la visibilidad.

El SMN también advirtió que el viento Zonda alcanzará la zona de monte de los departamentos Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta. Para estas áreas se pronostican velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Este fenómeno puede provocar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

La alerta también abarca sectores de la cordillera y la puna de las provincias de Salta, La Rioja y San Juan. Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

TEMAS: CLIMA, VIENTO
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