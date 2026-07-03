Nota Leída 271

| Actualidad | 03/07/2026 |

Argentina ante Cabo Verde, buscando un lugar en 8vos

La Selección argentina se enfrentará hoy con su par de Cabo Verde, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. El árbitro designado para el cotejo será el canadiense Drew Fischer.

El ganador de este partido se cruzará en los octavos de final ante la selección que salga vencedora en el enfrentamiento entre Australia y Egipto, que se enfrentarán también hoy, pero a partir de las 15 (hora argentina). La Selección argentina viene de superar la fase de grupos sin inconvenientes, ya que derrotó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

A lo largo de estas tres presentaciones, los dirigidos por Lionel Scaloni, que son los vigentes campeones de América y del mundo, demostraron un gran juego colectivo, aunque hay cierta preocupación por la falta de goles de los delanteros. Esto se debe a que seis de los ocho tantos los convirtió Lionel Messi, mientras que los otros dos llegaron de pelotas paradas (un penal de Lautaro Martínez y un tiro libre de Giovani Lo Celso).

Tres dudas en Argentina

Sobre el equipo de hoy, en el arco estará Emiliano «Dibu» Martínez, quien ya está totalmente recuperado de la lesión que sufrió en uno de sus dedos e incluso pudo disputar los tres partidos de la fase de grupos, donde solo recibió un gol frente a Jordania.

Las primeras dos incógnitas llegan en la defensa. En el lateral izquierdo todavía no está definido si jugará Nicolás Tagliafico, quien ya se repuso de la lesión muscular que sufrió antes del inicio del Mundial, o Facundo Medina, que disputó los primeros dos compromisos ante Argelia y Austria en un altísimo nivel.

Además, todavía no está confirmado si en la zaga central el compañero de Lisandro Martínez será Cristian «Cuti» Romero o Nicolás Otamendi. A su vez, el encargado de ocupar el lateral derecho será Nahuel Molina.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, los nombres surgen solos. Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández serán de la partida, mientras que Thiago Almada jugará unos metros más adelantado como una suerte nexo con el ataque.

La última incógnita está en la delantera, ya que aún no se confirmó quién será el compañero de Lionel Messi.

Por un lado está Lautaro «Toro» Martínez que, si bien se sacó la mufa en Mundiales al convertirle de penal a Jordania, no termina de hacer la diferencia, mientras que la otra opción es Julián Álvarez, quien por ahora solo es una sombra del nivel que llegó a tener en Qatar 2022.

En los africanos

Cabo Verde, por su parte, es una de las grandes sorpresas en este Mundial 2026, ya que en lo que es su primera participación en el torneo de selecciones más importante del mundo consiguió superar la fase de grupos de manera invicta. El combinado del país africano, que estaba en el Grupo H, empató 0-0 con España y Arabia Saudita, mientras que también consiguió un entretenido 2-2 con Uruguay.

Para los africanos, lo curioso es que pasó de fase con apenas tres puntos, ya que igualó todos los encuentros. Intentará dar un nuevo golpe en su primera incursión mundialista. Una de sus grandes figuras es el arquero Vózinha, quien tuvo actuaciones consagratorias y podrá cumplir su sueño, que era jugar contra Lionel Messi.

“Cabo Verde es un buen equipo»

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, no subestimó a Cabo Verde y aseguró que habrá que cuidarse porque ahora el que pierde «se va a casa».

«Es un equipo que no ha perdido (Cabo Verde). Con Arabia Saudita mereció ganar y con España pudo soportar aunque sufrió. Al final pasaron ellos y es un buen equipo, no están de casualidad», expresó el entrenador sobre el rival.

Scaloni también remarcó la dificultad que tendrán los cruces de eliminación directa del Mundial y advirtió que cada detalle será determinante: «Es un encuentro donde el margen se achica y el que se equivoca y pierde se vuelve a casa», afirmó.

En ese sentido, el entrenador argentino destacó la paridad que observó a lo largo del torneo y anticipó un compromiso exigente para su equipo: «No nos va a ser fácil. He visto otros partidos muy reñidos y con mucho nivel, por lo que va a ser complicado».

Scaloni también hizo referencia al acompañamiento que reciben en cada presentación: «No sé si esta Selección transmite algo más pero el apoyo nos da un plus y los jugadores son hinchas jugando con la camiseta. Es un refuerzo, no es una presión, y esperamos eso».

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