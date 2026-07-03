Nota Leída 200

| La Región | 03/07/2026 |

Andalgalá ajusta detalles para la Copa Argentina

Todo está listo para que este fin de semana la ciudad de Andalgalá se convierta en el epicentro del ciclismo nacional cuando reciba la Copa Argentina – Rally XCM & Gravel #1 (válida por el Campeonato Argentino y 1° fecha del Campeonato de Rally XCM), que en simultáneo se disputará con la 5ta edición de La Vuelta a Andalgalá, consolidando un evento de altísima jerarquía deportiva.

En la cúspide de la organización, el presidente del Club Andalgalense de Ciclismo, Ariel Rojano, confirmó que las inscripciones cerraron formalmente este viernes. Asimismo, detalló que «la entrega de kits y las acreditaciones presenciales se realizarán el sábado a partir de las 14 horas en el predio del Festival».

Rojano no ocultó su entusiasmo al anticipar que habrá «sorpresas con corredores de primer nivel confirmados a último momento», y aprovechó para hacer un fuerte llamado a la conciencia vial de la comunidad donde «le pedimos toda la responsabilidad a los transeúntes y a la gente que se mueve en la ruta, sobre todo en motos y autos. Por favor, respetemos un poquitito al ciclista para que esto salga como una fiesta linda».

Respaldo e impacto municipal

Desde el plano institucional del municipio, el subsecretario de Deportes, Germán Aldao, anticipó un «impacto mayúsculo» en la comunidad «a nivel social el impacto ya lo estamos teniendo. Vemos grupos de personas andando en bici por diferentes lugares y eso se traduce en los más chicos con la Escuelita de Mountain Bike que hemos abierto», destacó.

En materia turística y comercial, el funcionario advirtió el enorme movimiento logístico que se avecina «por 300 ciclistas que van a venir, si lo multiplicás por el equipo técnico, es la cantidad de gente que va a estar buscando alojamiento, comida y transporte». Ante esto, envió un mensaje directo al sector privado: «Los proveedores y emprendedores tienen que prepararse para recibir esta gran magnitud de personas».

Un circuito técnico y exigente

El análisis del trazado estuvo a cargo de César Villagra, integrante de la comisión directiva del Club Andalgalense de Ciclismo «será un circuito muy duro; el corredor tiene que venir bien preparado».

Villagra reveló cuáles serán los puntos clave (el denominado «colador») donde se definirán los podios «hay dos tramos de parte nueva, el sector Melián’ y el tramo de la familia Pihuala. La parte final, que va desde el ducto hacia el PS2, va a ser sin dudas el tramo más difícil».

La estrategia de los equipos

Finalmente, el pulso y la adrenalina desde adentro del pelotón los aportó el ciclista Horacio Luna, también integrante del club anfitrión, quien palpitó la sana rivalidad que se vive en los días previos dentro del ámbito local donde «se están formando unos equipos hermosos. Hay mucha unión, pero también ya se separaron algunos grupos de acá de Andalgalá que van a competir fuerte entre sí».

Luna remarcó el altísimo número de representantes locales que defenderán el pago en esta cita nacional: «Están armándose los grupos de Apoteca, NOA Riders y el de Juan Fran. Son grupos numerosos; la verdad es que en Andalgalá hay muchísima cantidad de ciclistas y se va a poner muy lindo», concluyó, reflejando el clima de una ciudad que respira ciclismo. /ELANCASTI

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