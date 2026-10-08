Nota Leída 67

| Locales | 08/10/2026 |

Anuncian la reactivación de la Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales de Belén

Las autoridades municipales recorrieron las instalaciones junto al gerente de la empresa Aguas de Catamarca. La reanudación de los trabajos se gestionó ante el ministro Eduardo Niederle y el gobernador Raúl Jalil.

BELÉN — En un paso trascendental para la infraestructura sanitaria y el cuidado ambiental de la región, se anunció de forma oficial la próxima reactivación y continuidad de la obra de la Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales de la Ciudad de Belén. El proyecto civil, considerado clave para el saneamiento básico, volverá a poner en marcha sus actividades operativas tras haber permanecido neutralizado.

El anuncio se concretó en el marco de una inspección técnica a las instalaciones edilicias del predio. La comitiva oficial estuvo integrada por funcionarios del gabinete municipal y por el Ing. Marcelo Mari, actual gerente de Explotación de Cloacas de la empresa Aguas de Catamarca, con quien se repasó minuciosamente el estado de las piletas, los reactores y se coordinaron las etapas constructivas a seguir para avanzar con celeridad hacia la finalización del complejo.

Gestión provincial y servicio esencial

Desde el Ejecutivo municipal que encabeza el intendente Dr. Cristian Yapura hicieron público un profundo agradecimiento al ministro de Infraestructura y Obras Civiles de la provincia, Eduardo Niederle, y al gobernador, Lic. Raúl Jalil. Las autoridades locales destacaron el compromiso del gobierno provincial para destrabar el financiamiento y dar luz verde a una obra civil indispensable para que Belén logre expandir su red de saneamiento y consolidar un crecimiento urbano ordenado.

«Seguimos recorriendo y gestionando de forma permanente para que las obras de infraestructura estructural que nuestro Belén necesita vuelvan a avanzar a paso firme», señalaron las fuentes oficiales. La culminación de la planta de tratamiento no solo optimizará las prestaciones domiciliarias actuales, sino que constituirá un servicio esencial para el desarrollo sustentable y la salud pública de todas las familias de la cabecera departamental.

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