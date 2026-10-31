Nota Leída 112

| Belén| Locales | 31/10/2026 |

Una camioneta de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra volcó en la Quebrada de Belén

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 40. El conductor perdió el control del vehículo y terminó con las ruedas hacia arriba, registrándose únicamente daños materiales.

BELÉN.- Una camioneta perteneciente a la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra protagonizó un impactante vuelco en las primeras horas de este sábado sobre la Ruta Nacional 40, en la zona conocida como la Quebrada de Belén. A pesar de la gravedad del accidente, las autoridades confirmaron que solo se produjeron daños materiales.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró alrededor de las 3:45 de la mañana a la altura del kilómetro 4100, justo al frente del monumento “La Liebre”.

El vehículo involucrado es una camioneta Nissan de color blanco de la flota municipal antofagasteña, la cual era conducida por un hombre de 37 años de edad. Por razones que los peritos intentan establecer, el chofer perdió el control del rodado, se salió de la cinta asfáltica y terminó volcado sobre su techo en la banquina.

Asistencia al conductor

Al arribar el personal policial al lugar del siniestro, encontraron al conductor fuera del habitáculo, de pie al costado de la ruta y en aparente buen estado general.

El parte oficial detalló que no hubo participación de terceros en el accidente. De igual manera, se solicitó la presencia de profesionales de la salud para brindarle asistencia médica preventiva y constatar que no presentara lesiones internas.

Finalmente, las autoridades entregaron la camioneta al conductor en el mismo lugar del hecho, quien permaneció allí a la espera de una grúa o los medios mecánicos necesarios para poder trasladar el rodado.

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