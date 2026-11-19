Nota Leída 640

| Belén | 19/11/2026 |

Rescataron a un hombre de 40 años en una zona rural de Belén tras una intensa búsqueda

El procedimiento se activó tras la denuncia de su tía en la Comisaría Departamental. Con apoyo de Bomberos, Defensa Civil y baqueanos, lo hallaron en el Puesto de Don Toranzo y fue trasladado al hospital local.

Un hombre de 40 años fue localizado y asistido en una zona rural del departamento Belén, luego de un amplio operativo de búsqueda desplegado por fuerzas de seguridad y equipos de emergencia tras advertirse que atravesaba una situación de riesgo personal.

El procedimiento se inició durante la jornada de ayer, cuando una mujer se presentó de manera espontánea en la Comisaría Departamental Belén para alertar que su sobrino se había ausentado de su domicilio a bordo de una motocicleta tipo 110 cc., presuntamente con intenciones de atentar contra su integridad física.

De inmediato, efectivos policiales montaron un rastrillaje que contó con la colaboración de personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, baqueanos de la zona y numerarios de los grupos de Infantería y de la Patrulla Motorizada. Tras recorrer diversos sectores, los equipos lograron ubicar al hombre en el paraje denominado Puesto de Don Toranzo.

Una vez localizado, el personal interviniente realizó el descenso del hombre en camilla desde el sector hasta un punto accesible, donde recibió las primeras atenciones por parte de profesionales de la salud. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al hospital local y quedó internado con custodia policial, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.

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