Nota Leída 581

| Belén| Locales | 21/11/2026 |

Violó una perimetral, golpeó a su expareja, le robó el celular y quedó en prisión preventiva

El acusado ingresó por la fuerza a la vivienda de la mujer a pesar de tener una orden judicial de restricción vigente. El juez Miguel Piovano Oreste rechazó la excarcelación ante sus reiterados incumplimientos.

BELÉN – Un hombre imputado por cuatro graves hechos de violencia de género contra su expareja deberá cumplir prisión preventiva, luego de que la Justicia de Belén hiciera lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal tras comprobarse que violó una orden judicial de acercamiento para volver a agredirla.

La resolución fue dictada por el juez de Control de Garantías local, Miguel Piovano Oreste, quien avaló el requerimiento presentado por la fiscal Lía Melina Ayala.

Según consta en la investigación, el episodio ocurrió durante la noche del pasado 23 de octubre. Pese a contar con una medida de protección vigente que le prohibía acercarse a la víctima e ingresar a su domicilio, el hombre irrumpió sin autorización en la propiedad de la mujer.

Una vez en el interior de la vivienda, comenzó a amenazarla para luego empujarla y golpearla. El examen médico posterior constató que la víctima sufrió lesiones de carácter leve. No conforme con el ataque físico, cuando la mujer intentaba incorporarse del suelo, el sujeto le arrebató su teléfono celular por la fuerza y escapó del lugar con el aparato.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía lo imputó por los delitos de violación de domicilio y desobediencia judicial, amenazas simples, lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y robo simple.

Durante la audiencia de control, la defensa del acusado solicitó que recuperara la libertad bajo nuevas restricciones. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido al considerar determinante la conducta previa del imputado, quien ya había desobedecido medidas judiciales anteriores.

De este modo, el juez Piovano Oreste entendió que la prisión preventiva resulta indispensable para resguardar a la víctima, garantizar el normal avance de la causa y evitar que se obstaculice la investigación.

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