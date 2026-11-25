Nota Leída 1.002

| Locales | 25/11/2026 |

Servicio eléctrico en el departamento Belén

Anuncian un corte programado de energía para este jueves en Belén, Londres y localidades aledañas

La interrupción del suministro se realizará durante la madrugada del jueves 26 de noviembre, entre las 02:00 y las 06:00 horas, debido a trabajos de mejoras ejecutados por la empresa transportista TRANSNOA S.A.



BELÉN – La empresa Energía de Catamarca SAPEM (EC SAPEM), junto al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia, informó a los usuarios del departamento Belén que este jueves 26 de noviembre se llevará a cabo una interrupción programada del suministro eléctrico debido a tareas de mantenimiento y mejoras en la red ejecutadas por la transportista TRANSNOA S.A.

De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos técnicos se desarrollarán durante la madrugada con el objetivo de minimizar el impacto en la actividad comercial y cotidiana de la región:

• Fecha: Jueves 26 de noviembre.

• Horario: De 02:00 a 06:00 horas.

Zonas alcanzadas por las obras

Según precisó la distribuidora energética, los sectores que se verán afectados durante el desarrollo de las tareas —y que resultarán beneficiados tras la culminación de las mejoras en el sistema— son:

• Belén Centro

• Londres

• La Puntilla

• Artaza

• La Quebrada

Desde el organismo recomendaron a los vecinos de las localidades mencionadas tomar las precauciones habituales ante la falta temporal de suministro, como desenchufar artefactos eléctricos sensibles hasta tanto se normalice el servicio tras la finalización de los trabajos.

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