Nota Leída 227

| Locales | 25/11/2026 |

Miércoles fresco e inestable en Londres: cómo estará el clima hoy

De acuerdo con los reportes meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 25 de noviembre presentará un marcado descenso de temperatura con lluvias débiles y una máxima de 24°C. Para mañana jueves se anticipan chubascos tormentosos.

La ciudad de Londres transita este miércoles 25 de noviembre con un notorio descenso de la temperatura y condiciones de inestabilidad, en el marco del frente húmedo que afecta a gran parte del territorio provincial.

Según el pronóstico detallado, así evolucionarán las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada:

• Mañana: Comenzó con cielo parcialmente nuboso, ambiente fresco y episodios de lluvia débil desde las primeras horas, con temperaturas que rondan los 16°C a 18°C y elevada humedad.

• Tarde: Se mantendrá la cobertura nubosa variable acompañada de lluvias débiles intermitentes y vientos moderados del sector noreste (de 5 a 20 km/h). El termómetro alcanzará apenas una temperatura máxima de 24°C.

• Noche: Hacia el cierre del día persistirá el cielo parcialmente nuboso con probabilidad de lloviznas aisladas y un descenso térmico que llevará el registro nuevamente hacia los 16°C.

• Índice UV: Se ubicará en niveles de Moderado a Alto, alcanzando un pico máximo alrededor del mediodía en caso de abrirse claros de sol, por lo que se recomienda precaución al aire libre.

Anticipo para mañana: jueves 26 de noviembre

Para la jornada de mañana jueves continuará el tiempo inestable en todo el departamento Belén, según indica el Pronóstico Extendido.

Se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 23°C, con cielo parcialmente nuboso, vientos moderados del sureste (de hasta 23 km/h) y una alta probabilidad (90%) de chubascos tormentosos a lo largo del día. Recién a partir del viernes comenzará a mejorar el tiempo con un progresivo ascenso de la temperatura.

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