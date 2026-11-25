Nota Leída 413

| Belén| Locales | 25/11/2026 |

Policiales y seguridad en el departamento Belén

La Unidad Regional N° 3 recuperó un parlante sustraído de un hotel en la ciudad de Belén

El elemento fue hallado tras tareas investigativas realizadas por efectivos policiales locales. En el marco del balance de cierre de año, también se advierte preocupación por las elevadas cifras de casos de violencia de género registrados en la jurisdicción.

BELÉN – En el marco de un operativo preventivo e investigativo, efectivos de la Unidad Regional N° 3 de la Policía de la Provincia, con asiento en la ciudad de Belén, lograron recuperar un parlante que había sido denunciado como sustraído de un establecimiento hotelero local.

De acuerdo con la información recabada, el procedimiento fue el resultado de las tareas de averiguación llevadas adelante por el personal policial tras tomar conocimiento del ilícito, lo que permitió localizar y secuestrar el equipo de sonido para ponerlo a disposición de la Justicia y su posterior restitución al propietario.

Preocupación por los índices de violencia de género

Más allá de los resultados positivos obtenidos en los procedimientos contra los delitos contra la propiedad en la ciudad, el balance de cierre de año deja en evidencia una problemática social que genera fuerte preocupación en el ámbito de la seguridad y la Justicia departamental: el alto número de denuncias y casos vinculados a la violencia de género.

De este modo, la labor cotidiana de las fuerzas de seguridad en Belén refleja tanto la respuesta operativa frente a los hechos delictivos comunes como el complejo desafío que persiste en materia de prevención, asistencia y protección integral de las víctimas de violencia familiar y de género en toda la región.

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