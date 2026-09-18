Nota Leída 171

| Locales | 18/09/2026 |

Básquet 3×3: Belén logró la consagración provincial y selló su pasaje a las Finales Nacionales Evita 2026

El seleccionado masculino belenista se coronó campeón invicto en el club Hindú BBC, mientras que el combinado de Capayán se quedó con la gloria en la rama femenina.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.– Las instalaciones del club Hindú BBC se vistieron de fiesta para albergar la jornada decisiva de las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026 en la modalidad de Básquet 3×3.

La gran figura de la fecha fue el seleccionado masculino de Belén, que desplegó un nivel superlativo sobre el parquet para coronarse campeón invicto. Con este logro, el equipo del oeste catamarqueño no solo se consagró como el máximo referente de la categoría a nivel provincial, sino que también selló de forma directa su pasaje para representar a Catamarca en las prestigiosas Finales Nacionales.

Por el lado de la rama femenina, la consagración y el título quedaron en manos del sólido combinado del departamento Capayán, completando una jornada inolvidable donde los principales exponentes juveniles de la provincia midieron fuerzas al más alto nivel competitivo.

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