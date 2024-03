20/03/2024

Belén: Información importante por parte de defensa del consumidor

| Locales |

Defensa del consumidor, área dependiente de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Belén está efectuando colocación de cartelería en todos los comercios de nuestra ciudad a los fines de informar a todos los consumidores respecto de la prohibicion del cobro de plus en Rapi Pago y Pago Fácil (Res. M.I.C.E. N°120/2020), como así también la prohibición de efectuar diferencias de precios por operaciones al contado, tarjetas de débito, tarjetas de crédito en un solo pago y con cualquier otro medio electrónico de pago (Ley N°25.065 Art. 37 inc. C y Art. 1 Resolución E-51/2017).

Cualquier infracción en contra de estas prohibiciones deberá ser informada en nuestra oficina de calle Rivadavia, esquina Lavalle, planta alta, para que se efectúen las actuaciones correspondientes.