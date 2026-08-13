Nota Leída 368
| Provinciales | 13/08/2026|

Estados de rutas nacionales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) informó sobre el estado de transitabilidad de las rutas nacionales bajo la jurisdicción del 11º Distrito de Catamarca.

Ruta Nacional Nº 38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.

Ruta Nacional Nº 60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

El Paso de San Francisco esta CERRADO por acumulación de nieve en calzada en RCH 31 (Chile).

Ruta Nacional N° 64

Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán).

Ruta Nacional Nº 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79

Transitable entre el límite con La Rioja y Casa de Piedra o empalme con RN 60.

TEMAS: RUTAS
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