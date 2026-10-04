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| Locales | 03/10/2026 |

Belén será sede del Primer Torneo Regional de Pádel Senior «Copa Municipalidad de Belén»

El certamen se disputará del 9 al 11 de octubre en las categorías +40 y +50. Tendrá dos sedes de primer nivel: el Hotel Belén y el Club Atlético Peñarol.

La ciudad de Belén se prepara para recibir una de las citas deportivas más importantes del año para los amantes del deporte de la paleta. Del viernes 9 al domingo 11 de octubre, se llevará a cabo el Primer Torneo Regional de Pádel Senior, un evento que promete convocar a destacados exponentes de la disciplina de toda la región bajo el auspicio de la gestión municipal del intendente Dr. Cristian Yapura.

La competencia estará coordinada de forma conjunta por la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Deportes del municipio belenista. El certamen abrirá el juego para las categorías de +40 y +50 (tanto en niveles A como B), brindando un espacio competitivo de jerarquía para los jugadores veteranos que deseen sumarse al circuito regional.

Dos sedes de primer nivel confirmado

Para garantizar el óptimo desarrollo de los cuadros de partidos y la comodidad de las delegaciones visitantes, la organización dispuso que el torneo se juegue en dos sedes en simultáneo:

• Sede 1 (Hotel Belén): Cuenta con modernas canchas de acrílico al aire libre.

• Sede 2 (Club Atlético Peñarol): Ofrece una infraestructura de cancha de acrílico completamente cubierta, ideal para asegurar la continuidad de los partidos.

Inscripciones abiertas y premios

Los organizadores informaron que el costo de la inscripción se fijó en $50.000 por pareja, siendo un requisito indispensable realizar el registro utilizando el número de D.N.I. Los interesados pueden completar el trámite escaneando el código QR oficial del evento o comunicándose vía WhatsApp a las líneas de consulta habilitadas: 3834-222006 o 3835-520625.

El torneo no solo ofrecerá el prestigio de consagrarse en esta primera edición regional, sino que también otorgará importantes premios para las parejas que alcancen el 1° y 2° puesto de cada categoría. Desde la comuna invitan a toda la comunidad y a los departamentos vecinos a acercarse a alentar a los jugadores en lo que promete ser un fin de semana a puro deporte.

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