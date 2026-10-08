Nota Leída 120

| Locales | 08/10/2026 |

Clima en Londres: jueves con presencia de nubosidad y un viernes a pleno sol

Las condiciones del tiempo para hoy están marcadas por la presencia de nubosidad y precipitaciones aisladas en la región. Mañana comenzará a despejarse, dando paso a un fin de semana caluroso.

LONDRES — La cuna de la nuez presenta condiciones meteorológicas inestables y un ambiente fresco durante las primeras horas del día. De acuerdo con los principales registros oficiales para la región de Londres y zonas adyacentes del departamento Belén, la jornada de este jueves 8 de octubre transcurrirá bajo la influencia de un frente húmedo que genera precipitaciones aisladas, aunque se anticipa una paulatina mejora hacia el final del día.

Cronograma diario del tiempo

• Por la mañana: El ambiente se mantendrá fresco y húmedo, registrando una temperatura en torno a los 14 °C. Se observa la presencia de nubosidad baja y lloviznas dispersas e intermitentes que obligan a transitar con precaución por las calles de la localidad.

• Por la tarde: La temperatura registrará un leve ascenso, alcanzando una máxima estimada en los 22 °C. El cielo continuará mayormente nublado, disminuyendo de forma gradual la probabilidad de lluvias hacia las últimas horas vespertinas.

• Por la noche: Al descender el sol, se prevé un ambiente despejado y agradable. El termómetro se ubicará promediando los 16 °C, configurando un escenario confortable y sin riesgos de nuevas precipitaciones para el cierre de la jornada.

Índice de Radiación UV

Debido a la densa cobertura nubosa que caracterizará a las horas centrales de este jueves, el sol perderá intensidad en la superficie. Los medidores estipulan un Índice UV Máximo de 4 (Moderado) para el mediodía. A pesar de tratarse de niveles bajos en comparación con los días previos, las autoridades sanitarias recomiendan mantener los cuidados básicos de la piel si se realizan actividades o trabajos prolongados a la intemperie.

Resumen del tiempo para mañana (Viernes 9 de octubre)

De cara a la jornada de mañana viernes, las proyecciones meteorológicas anticipan un marcado cambio en las condiciones ambientales debido al ingreso de una masa de aire seco. El cielo se presentará completamente soleado y despejado desde las primeras horas. Las marcas térmicas registrarán una notable amplitud, oscilando entre una temperatura mínima de 12 °C durante la madrugada y una máxima que trepará de forma confortable hasta los 25 °C en horas de la tarde, marcando el inicio de un fin de semana caluroso.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA