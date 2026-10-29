Nota Leída 177

| Locales | 29/10/2026 |

Clima inestable en Londres: jueves frío con lluvias débiles y probabilidad de tormentas hacia la tarde

Los registros oficiales para este 29 de octubre anticipan un desmejoramiento paulatino de las condiciones meteorológicas. Tras una mañana de nubes y claros, se activará un alerta por precipitaciones intermitentes y tormentas aisladas con ráfagas del sudeste.

LONDRES — La cuna de la nuez y las zonas adyacentes del departamento Belén registran en la jornada de este jueves 29 de octubre un escenario de marcada inestabilidad atmosférica. De acuerdo con los datos técnicos de última hora, las condiciones del tiempo en la ciudad de Londres irán desmejorando de forma progresiva, previéndose la ocurrencia de precipitaciones y tormentas aisladas de variada intensidad que romperán la estabilidad de los días previos.

El ingreso de una masa de aire húmedo desde el sector este-sudeste provocará un aumento significativo en la cobertura nubosa y un estancamiento en las marcas térmicas, configurando un día marcadamente fresco y húmedo sobre todo el cañón del oeste catamarqueño.

Cronograma diario del tiempo y evolución de las lluvias

El desglose horario de los modelos de previsión meteorológica detalla un frente inestable que se profundizará de manera escalonada en el territorio:

• Durante la mañana (07:00 a 10:00 hs): La atmósfera se presenta fría y con cielo parcialmente cubierto, registrándose parámetros térmicos que oscilarán entre los 13 °C y los 17 °C. El viento soplará de forma leve desde el sector norte (de 3 a 15 km/h), sosteniendo un Índice UV bajo que no superará el nivel 2.

• Hacia el mediodía (11:00 hs): Se registrará el inicio del frente húmedo. El cielo se cubrirá por completo y se activará una probabilidad del 30% de lluvias débiles (0.1 mm), con el termómetro marcando 20 °C y vientos rotando hacia el sector este.

• Durante la tarde (14:00 a 18:00 hs): Se alcanzará la temperatura máxima de 22 °C, pero bajo un cuadro severo de inestabilidad. A las 14:00 se mantendrán las lluvias débiles (50% de factibilidad), mientras que a partir de las 17:00 horas rige un alerta por tormentas aisladas, con caída estimada de 1.3 mm de agua y ráfagas moderadas del sudeste de hasta 21 km/h.

• Por la noche (20:00 a 23:00 hs): Las condiciones de inestabilidad persistirán tras el paso de las celdas de tormenta. El termómetro acusará un marcado descenso físico ubicándose entre los 17 °C y los 15 °C. Se mantendrán las lluvias débiles e intermitentes (entre un 40% y 50% de probabilidad), desandando las últimas horas del día con calzada húmeda.

Pérdida de fuerza solar

Un dato técnico de relevancia para la edición de hoy está representado por el comportamiento de la radiación solar. Si bien entre las 11:00 y las 14:00 horas los instrumentos estipulan picos de Índice UV de 8 a 10 (Muy Alto), la espesa cobertura nubosa y el desarrollo de las lluvias actuarán como atenuantes naturales directos en la superficie, disipando el riesgo solar hacia el atardecer (cayendo a nivel 0).

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