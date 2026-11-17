Nota Leída 290

| Locales | 17/11/2026 |

Clima hoy en Londres: jornada templada, cielo mayormente nublado y máxima de 24 °C

Tras el intenso calor registrado ayer, este martes 17 de noviembre llega con un marcado alivio térmico en la localidad catamarqueña. Según los reportes se espera nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias.

LONDRES — La localidad del departamento Belén atraviesa este martes una jornada mucho más agradable que el inicio de la semana. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso de temperatura se hará notar desde las primeras horas, con un ambiente templado y predominio de nubosidad.

Temperaturas y evolución por tramos del día

Luego de alcanzar los 31 °C durante el lunes, el termómetro moderará su ascenso en esta jornada. Los pronósticos sitúan la temperatura mínima en torno a los 16 °C a 18 °C en el arranque del día, mientras que la máxima trepará hasta los 24 °C hacia media tarde.

• Mañana fresca y húmeda: El martes comenzó con cielo parcialmente a mayormente nublado, temperaturas cercanas a los 18 °C y una humedad elevada que ronda el 80 %.

• Tarde templada con algunos claros: Hacia el mediodía y durante las primeras horas de la tarde se esperan intervalos de sol entre nubes, alcanzando el pico térmico de 24 °C entre las 14:00 y las 18:00.

• Noche calma: Al caer el sol, el cielo se mantendrá con nubosidad variable y un paulatino descenso de la temperatura, ubicándose cerca de los 20 °C a 21 °C hacia la medianoche.

Lluvias, viento y radiación solar

A pesar de la abundante nubosidad, las chances de precipitaciones para hoy son bajas, manteniéndose en torno al 10 % a lo largo de toda la jornada. No obstante, algunos modelos locales no descartan inestabilidad aislada hacia el cierre del día o primeras horas del miércoles.

El viento soplará leve a moderado desde el sector este y sureste, con velocidades de entre 6 y 10 km/h, rotando hacia el sur durante la noche. Por su parte, el índice UV alcanzará un nivel muy alto (9) cerca del mediodía, por lo que se recomienda protección solar en las horas centrales.

Cómo sigue el tiempo en la región

Para este miércoles 18 de noviembre, volverá a ascender la temperatura en Londres. Se prevé una mínima de 16 °C y una máxima que alcanzará los 28 °C, con cielo parcialmente soleado. Hacia el jueves y el fin de semana, el calor volverá a instalarse con fuerza en todo el oeste catamarqueño, con marcas que superarán nuevamente los 31 °C.

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