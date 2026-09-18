Nota Leída 172

| Locales | 18/09/2026 |

Cómo estará el tiempo hoy en Londres

Se espera un viernes agradable con temperaturas templadas que alcanzarán los 25°C. El cielo alternará entre sol y nubes a lo largo de la jornada.

Las condiciones meteorológicas para este viernes en la localidad de Londres, departamento Belén, se presentarán estables y propicias para el desarrollo de actividades cotidianas. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima se ubicará en los 25°C, mientras que la mínima registrada en las primeras horas de la mañana promedió los 13°C.

El cielo se mantendrá parcialmente soleado durante la mañana y las primeras horas de la tarde, ofreciendo un ambiente cálido gracias a la presencia del sol. Los vientos soplarán de forma leve a moderada, predominando del sector norte y rotando al sureste hacia el final de la tarde, lo que ayudará a mantener las marcas térmicas estables.

Pronóstico para la noche y el fin de semana

Hacia el final de la jornada de este viernes, se prevé un leve incremento de la nubosidad, presentándose un cielo mayormente nublado durante la noche con temperaturas que rondarán los 18°C. Aunque las probabilidades de precipitaciones en la zona urbana de Londres se mantienen muy bajas, no se descarta una alta humedad ambiente.

Mirando hacia los próximos días, los modelos meteorológicos anticipan una tendencia al ascenso de la temperatura para el fin de semana, con máximas que podrían superar los 27°C bajo cielos completamente despejados, consolidando un ambiente ideal para el turismo en la «Cuna del Nuez».

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