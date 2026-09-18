Nota Leída 179

| Provinciales | 18/09/2026 |

Estado de rutas nacionales y provinciales en Catamarca

Vialidad brindó el informe de transitabilidad para toda la provincia. Recomiendan precaución por obras en la Ruta 38 y cortes preventivos en rutas del interior debido a inclemencias climáticas.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a través del 11º Distrito Catamarca, junto a la Dirección Provincial de Vialidad, emitieron un informe actualizado sobre las condiciones de transitabilidad en la red caminera de la provincia. El panorama general se mantiene estable, pero se solicita a los conductores extrema precaución en zonas de obra activa y tramos afectados por lluvias recientes.

Rutas Nacionales: Obras y desvíos

Ruta Nacional Nº 38

Se encuentra transitable en toda su extensión entre los límites de La Rioja y Tucumán. Sin embargo, se emitió una alerta de precaución para el kilómetro 575, justo frente a la estación YPF de La Viñita (acceso sur a la Capital), donde se realizan trabajos de reparación de calzada y el tránsito suele reducirse a medio carril.

Ruta Nacional Nº 60

Habilitada desde el límite con Córdoba. No obstante, las autoridades recordaron que el Paso Internacional San Francisco se encuentra cerrado de manera total por acumulación de nieve sobre la calzada en la ruta RCH 31 del lado chileno.

Ruta Nacional Nº 40

El tramo entre Cerro Negro y el límite con Tucumán precaución en Belén por personal de vialidad trabajando en calzada lo de más opera con total normalidad y se encuentra transitable.

Corredores del Este (Rutas 64 y 157): Tanto la RN 64 (tramo Lavalle – Huacra) como la RN 157 (Las Salinas – Frías) están totalmente transitables para todo tipo de vehículos.

Rutas Provinciales: Alertas por lloviznas y desprendimientos

Ruta Provincial Nº 1 (Pomancillo – Villa Las Pirquitas): Transitar con mucha cautela. Se registraron pequeños desprendimientos de material rocoso y barro sobre la calzada debido a las lluvias persistentes en alta montaña. Equipos de Vialidad Provincial trabajan permanentemente en el despeje de la vía.

Ruta Provincial Nº 4 (Camino a El Rodeo): Se llevan adelante obras de reasfaltado en el sector La Calera – Las Talas. La circulación está reducida a media calzada, por lo que se exige disminuir la velocidad y respetar a los banderilleros.

Ruta Provincial Nº 34 (Fiambalá – Palo Blanco): Persisten tramos con transitabilidad interrumpida o de extrema precaución en el sector Punta del Agua – Mesada de Zárate por crecidas intempestivas de ríos que arrastraron sedimento a la calzada.

Recomendaciones indispensables para el conductor

Ante el escenario de lloviznas intermitentes en las zonas serranas y cuestas, los organismos viales recuerdan que en caso de suelo húmedo se debe reducir la velocidad habitual en un 40% para evitar siniestros por hidroplaneo. Asimismo, reiteran la obligatoriedad de circular con las luces bajas encendidas las 24 horas y estar atentos a la posible aparición de animales sueltos en las banquinas.

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