Nota Leída 103

| Locales | 12/09/2026 |

Con un cálido homenaje y reconocimiento a maestras jubiladas, Londres celebró el Día del Maestro

El intendente Roberto Rodríguez encabezó el acto protocolar en la Plaza Hipólito Yrigoyen. La jornada incluyó un desayuno de bienvenida, sorteos y una mención especial a la querida docente Petrona Alaniz de Ruiz por su destacada trayectoria en la educación local.

LONDRES. — La comunidad de Londres se vistió de fiesta para rendir un justo y emotivo homenaje a sus educadores. En las instalaciones de la Plaza Hipólito Yrigoyen, se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del Día del Maestro, fecha instituida en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el gran impulsor de la educación pública argentina.

La convocatoria, coordinada por el municipio, dio inicio a primera hora con un desayuno de bienvenida que funcionó como un espacio de encuentro y camaradería para el personal en actividad y aquellos que ya se acogieron al beneficio de la jubilación. El intendente municipal, Prof. Roberto Rodríguez, presidió la ceremonia acompañado por los integrantes de su Gabinete, autoridades de la Comisaría local, directivos escolares, docentes y profesores.

Emoción por el legado de una docente histórica

El momento más emotivo y significativo de la mañana se vivió durante el reconocimiento público brindado a la Sra. Petrona Alaniz de Ruiz, una querida y ampliamente reconocida maestra jubilada de la localidad. Las autoridades destacaron que su impecable paso por las aulas rurales y urbanas del departamento forma parte indisoluble de la historia viva de la educación comunitaria, habiendo dejado una huella imborrable de valores y conocimientos en múltiples generaciones de londrinos.

Como parte del agasajo planificado para la jornada, el Ejecutivo municipal coordinó un sorteo de presentes y obsequios especiales destinado a premiar la labor cotidiana de los maestros y profesores asistentes. El cierre de la celebración protocolar se selló con un brindis general en honor al cuerpo docente de la región.

«Hacemos llegar nuestro más sincero reconocimiento a todos los docentes que, munidos de una profunda vocación, compromiso cívico y dedicación absoluta, transforman el aula en un espacio de crecimiento y dejan huellas imborrables en el porvenir de nuestros niños y jóvenes», expresaron desde la gestión municipal al término del evento.

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