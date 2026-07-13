Nota Leída 307

| La Región | 13/07/2026 |

Cusipuma: «La energía es la clave para el desarrollo»

El intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, destacó el avance de las obras energéticas que se ejecutan en el departamento y aseguró que la ampliación de la capacidad eléctrica será determinante para acompañar el crecimiento de la actividad minera y turística.

“Hoy no puedo poner un lavadero con lavarropas industriales porque la potencia no me da en materia energética”, señaló el jefe comunal al referirse a las limitaciones que enfrenta la localidad para atraer nuevos emprendimientos. En declaraciones a Multimedios Ancasti, Cusipuma indicó que la obra de tendido de media tensión de 33 kV, ejecutada en conjunto entre la Provincia y el municipio, es una de las principales demandas para el desarrollo de la región.

La obra contempla unos 160 kilómetros de extensión y actualmente avanza con trabajos en dos frentes principales, en la Villa de Antofagasta y en El Peñón. Según explicó el intendente, el objetivo es que pueda estar finalizada durante el próximo año. “Los proveedores en materia de turismo y minería me piden energía. Ellos quieren seguir creciendo, pero necesitamos esa solución energética”, afirmó.

Además, señaló que el municipio lleva adelante obras complementarias por administración para extender el servicio a vecinos que históricamente no contaban con conexión eléctrica. Se trata de dos intervenciones de aproximadamente 3 kilómetros y 3,5 kilómetros, que, según estimó, podrían estar terminadas en un plazo de dos meses.

También destacó el trabajo conjunto con empresas mineras instaladas en la zona, con las que mantiene reuniones periódicas para coordinar acciones de asistencia y desarrollo. En ese sentido, señaló que la actividad minera representa un ingreso para el municipio y permite sostener distintos programas, aunque remarcó que la administración de los recursos requiere previsión.

En materia de infraestructura, Cusipuma indicó que continúa la ejecución de la red cloacal del Peñón, una obra que espera finalizar entre noviembre y diciembre. Por otra parte, señaló que avanzan las gestiones para retomar la construcción del nuevo hospital de Antofagasta. Explicó que empresas interesadas en la licitación ya recorrieron la obra y estimó que restan entre cinco y seis meses de trabajos para su finalización.

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