Nota Leída 1.083

| Locales | 12/07/2026 |

LONDRES

Secuestran una camioneta con pedido judicial

El primero de los hechos ocurrió ayer al mediodía, alrededor de las 12:20, en calle Juan Pérez de Zurita s/n, en la localidad de Londres, departamento Belén. Efectivos de la comisaría local secuestraron una camioneta Volkswagen que registraba un requerimiento judicial vigente, dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Penal de Tercera Nominación del Distrito Territorial Este.

Tras el procedimiento, el vehículo fue trasladado a la dependencia policial, mientras que la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial fue informada para continuar con las actuaciones correspondientes.

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