Estados de rutas nacionales en Catamarca
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) informó sobre el estado de transitabilidad de las rutas nacionales bajo la jurisdicción del 11º Distrito de Catamarca.
Ruta Nacional Nº 38
Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.
Ruta Nacional Nº 40
Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.
Ruta Nacional Nº 60
Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.
En Quebrada de La Cébila, a la altura del kilómetro 1.134, transitar con precaución por calzada de tierra.
El Paso de San Francisco esta HABILITADO para todo tipo de vehículos entre las 09:00 y las 18:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 16:30 (Argentina) y 15:30 (Chile).
Ruta Nacional N° 64
Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán).
Ruta Nacional Nº 157
Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).
Ruta Nacional Nº 79
Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.TEMAS: RUTAS
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