Nota Leída 209

| Locales | 07/10/2026 |

Definidos los semifinalistas de la Liga Londrina: se vivieron los cuartos de final de la «Copa Municipalidad de Londres»

El predio del Club Tiro Federal Argentino albergó las definiciones en una jornada a puro gol. Central Londres, Deportivo Amadea y San José consiguieron sus boletos a la siguiente ronda.

El fútbol local vibró al máximo el pasado domingo 4 de octubre con la disputa de los cuartos de final de la Liga Londrina – «Copa Municipalidad de Londres». Las instancias de eliminación directa, que contaron con un masivo marco de público, se desarrollaron con el auspicio y acompañamiento logístico del Ejecutivo municipal que conduce el profesor Roberto Rodríguez.

El escenario elegido para albergar los decisivos compromisos fue el predio del Club Tiro Federal Argentino de Londres, donde las parcialidades locales aportaron color y aliento continuo en una jornada que se caracterizó por la alta competitividad, la paridad y la contundencia de los esquemas ofensivos.

Resultados y clasificados a las Semifinales

Los tres cruces de la llave eliminatoria arrojaron marcadores decisivos y dejaron en el camino a tradicionales animadores del certamen de la localidad:

• Club Deportivo Amadea dio el golpe de la jornada al imponerse por un ajustado 2 a 1 frente a El Fuerte.

• Central Londres demostró solidez táctica y efectividad en el área rival al golear de forma categórica por 3 a 0 a La Unión Deportiva.

• Club Deportivo San José protagonizó la máxima goleada del fin de semana al vencer de forma inapelable por 6 a 1 al local, Club Tiro Federal Argentino.

Desde el área deportiva del municipio ratificaron el compromiso institucional de seguir respaldando económicamente el desarrollo de la liga interna. Subrayaron que la prioridad de la gestión es asegurar infraestructura para que los clubes de barrio, las familias y los futbolistas dispongan de espacios de esparcimiento sanos y seguros.

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