27/02/2026

Detienen en Chumbicha a una mujer que transportaba más de 1 kilo de cocaína en el interior de su cuerpo

Una mujer fue detenida en Catamarca tras ingerir 90 cápsulas que contenían un total de 1 kilo 069 gramos de cocaína, en un procedimiento realizado por integrantes del Escuadrón 67 “Catamarca”.

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 540 en la localidad de Chumbicha, cuando la pasajera viajaba en un colectivo de larga distancia desde La Quiaca hacia Mendoza. Los gendarmes detectaron indicios de traslado de estupefacientes mediante la modalidad conocida como “camello”, que consiste en ingerir cápsulas con droga o ocultarlas en cavidades del cuerpo.

Durante el traslado, la mujer sufrió convulsiones y debió ser asistida de urgencia en el Hospital San Juan Bautista. Tras los estudios médicos se confirmó la presencia de los cuerpos extraños, y los 90 envoltorios contenían cocaína, según la prueba de campo Narcotest.

El Juzgado Federal N° 1 de Catamarca y la Fiscalía Federal intervinieron en el caso, disponiendo el secuestro de la droga y la detención de la mujer en carácter de comunicada. La modalidad de transporte utilizada es considerada extremadamente riesgosa, ya que la ruptura de alguna cápsula puede provocar intoxicación grave o incluso la muerte.

