Anses: Quienes cobran este Martes 14 de Abril
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo; en tanto, inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento.
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos terminados en 4 y 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 2 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos concluidos en 2.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos terminados en 2.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
Todas las finalizaciones de documento hasta el 12 de mayo.TEMAS: ANSES
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