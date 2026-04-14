Nota Leída 243

| Provinciales | 14/04/2026 |

Tras el juicio por jurados en Belén, Impondrán las condenas por el crimen de La Ciénaga

Hoy, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, se llevará a cabo la audiencia de cesura de pena para Danna Estrella Martínez, Alcides Toranzo y María del Valle Villagra. El viernes pasado, en Belén, un jurado popular los declaró culpables del crimen de Fernando Reyes, ocurrido en diciembre de 2022.

Martínez fue declarada culpable del delito de «homicidio triplemente agravado por relación de pareja previa, con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de coautora». Toranzo fue hallado culpable de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas». Por su parte, Villagra fue declarada culpable del delito de «encubrimiento agravado».

A raíz de este veredicto, Martínez y Toranzo enfrentan una pena única de prisión perpetua. En cambio, la situación de Villagra es diferente, ya que fue condenada por un delito que prevé una pena que oscila entre uno a seis años de prisión y ha estado detenida preventivamente por casi tres años.

La audiencia de cesura de pena será presidida por el camarista Fernando Esteban. El Ministerio Público estará representado por el fiscal de Cámara Alejandro Dalla Lasta Baroni, acompañado por los abogados de la querella Juan Pablo Morales y Fabricio Segovia. La defensa de los acusados está a cargo de los abogados del foro local Silvia Barrientos, Víctor García, Matías Ocampos y Pedro Vélez.

Expediente

Reyes era oriundo de Jujuy y fue asesinado en la localidad de La Ciénaga, Belén, entre el 3 y el 4 de diciembre de 2022. Reyes, Martínez y Villagra habían acordado asistir a un baile que se celebraría en la noche del 3 de diciembre en el Club San Roque, situado en La Ciénaga de abajo. Tras encontrarse, las mujeres convencieron al hombre de acortar la distancia a través de un camino antiguo trazado en la Ruta Nacional Nº 40. En ese lugar, Toranzo, aprovechando la oscuridad, lanzó a Reyes una piedra a traición que impactó en su cabeza. Posteriormente, Toranzo y Reyes se enzarzaron en una pelea, en la que Martínez colaboró con Toranzo. /El Ancasti

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